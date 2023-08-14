موعد انطلاق كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لتسجيل ظهوره الرابع على التوالي في كأس العالم للأندية التي تستضيف مدينة جدة السعودية فعالياتها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.





ويشارك الأهلي في البطولة باعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي توج بلقبها عقب التفوق على الوداد المغربي بالفوز في القاهرة بثنائية مقابل هدف ، والتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومن المقرر تواجد مانشستر سيتي الانجليزي الذي سبقه وان توج أخيرًا بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

تغيير نظام البطولة ..

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم على ان عام 2025 سيشهد نظاما مختلفا لبطوله كأس العالم للأندية بتوسيع قاعدة الأندية الممثلة عن كل قارة ليصبح المشاركين في البطوله 32 فريق بدلاً من نظامها الحالي المقتصر على سبعة أندية فقط.

ومن المقرر أن يتحدد بطل قارة أمريكا الجنوبية خلال شهر نوفمبر المقبل ليكتمل عقد المتـأهلين إلى المحفل العالمي رفقة أوروا الياباني بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا ، ليون بطل دوري الكونكاكاف.



ومن المنتظر أن يبدأ الفريق الأول بالأهلي ، المعسكر خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر الجاري.

وينتظر الأهلي موقف كاف النهائي لتحديد موعد ومكان إقامة مواجهة كأس السوبر الأفريقي المقرر لها أمام اتحاد العاصمة الجزائري ، وحدد كاف الأول من سبتمبر موعدًا أوليًا لإقامة اللقاء دون أن يتم التأكيد بشكل رسمي، كذلك لم يفصح كاف عن مكان إقامة اللقاء في القاهرة باعتبار الأهلي الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا ، أو السعودية التي أبدت رغبتها في استضافة اللقاء.