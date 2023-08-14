أندية الفتاة والمرأة بالشرقية تُشارك في معرض التراث والحرف اليدوية بالجيزة

بصناعات يدوية وحرفية..

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، خصوصًا الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديده لها للعمل وتعلم حرفه تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

أشاد محافظ الشرقية، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، خصوصًا الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كل الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزاره الشباب والرياضة بالشرقية، إلى مشاركة نوادي الفتاة والمرأة بالمحافظة في معرض التراث والحرف اليدوية، الذي تقيمه محافظة الجيزة بالتعاون مع سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة ومجلس الأعمال اليمني التابع لسفارة اليمن في مصر ووزارة التنمية المحلية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفندق بيراميزا الدقى خلال الفترة من 12 – 14 أغسطس الجاري، وبمشاركة دول "اليمن، الصين، الهند، بيرو، المغرب، فلسطين، السودان" ومحافظات "الجيزة - الوادي الجديد - أسوان - الفيوم - البحيرة - المنوفية".

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن عضوات نادي الفتاة والمرأة بالمحافظة شاركن بالكثير من المنتجات والمعروضات أبرزها "الرزين - اكسسوارات - شنط - اباجورات الخيط - المكرمية" وذلك بهدف منحهم فرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة وإتاحه الفرصة للراغبين في التعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة بالمجان وحضور العروض والفقرات الفنية والورش التي تتضمنها فعاليات المعرض.