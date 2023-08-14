ضبط مواد غذائية وسجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبدالله إسماعيل، مدير الإدارة، وأحمد مرسي المفتش بالإدارة، بشن حملة تموينية على المحال التجارية للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتجارتهم.

أسفرت الحملة عن ضبط (١١٢) عبوة بسكويت وعصائر وألبان منتهية الصلاحية منذ عدة أشهر، كما تم ضبط (٤٤٠٠) عبوة مانجو خاصة بالأطفال مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم ضبط (٧٦) قاروصة سجائر مستوردة ومجهولة المصدر بإجمالى عدد (٧٦٠) علبة سجائر.