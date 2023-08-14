معسكر مفتوح للمنتخبات الوطنية للكيك بوكسينج استعدادًا للبطولات الدولية

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح عن بداية إقامة معسكر مفتوح لجميع عناصر المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية استعدادا للمشاركة في البطولات العربية والدولية المقبلة.

وقال محمد صبيح، إن منتخبات البراعم والشباب والناشئين والعموم تتدرب في معسكر مفتوح داخل المدرسة العسكرية بالهايكستب بواقع نحو 200 لاعب ولاعبة.

وأضاف أن قرار الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بإقامة معسكر مفتوح لكافة العناصر مبكرا من أجل تجهيز اللاعبين فينا وبدنيا حتى يكونوا على أتم الاستعداد للاستحقاقات العربية والدولية المقبلة، متابعا أنه قبل إقامة البطولات بوقت كاف سيتم إقامة معسكر مغلق للعناصر المشاركة من أجل فرض حالة من التركيز الشديد داخل صفوف المنتخب الوطني.

وكشف صبيح أن شروط انضمام اللاعبين واللاعبات للمنتخب الأول للمراحل السنية المختلفة من الحاصلين على المركز الأول فقط في البطولات التصنيفية للمستوى الأول ويكون الاتحاد مسئول عن اللاعبين بشكل كامل من أدوات وملابس ومعسكرات مفتوحة ومغلقة وتجهيزات اللاعبين للبطولات الدولية المختلفة ويتم عمل اختبار تحديد مستوى بشكل شهري للاعب للوقوف على مدى استمراريته بالتدريب داخل المنتخب الأول.

وتابع أن المنتخب الثاني للمراحل السنية المختلفة يكون للاعبين واللاعبات الحاصلين على المركز الأول في بطولات الجمهورية للأندية أو للمناطق أو الجمهورية للقطاعات ويكون الاتحاد مسئول أيضا عن تدريب اللاعبين بهذا المنتخب حسب خطة الجهاز الفني للمنتخب ويتم عمل تجارب مستمرة مع المنتخبات الأعلى والأدنى للرفع من كفاءة هؤلاء اللاعبين.

وكشف محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن المنتخب الثالث للمراحل السنية المختلفة يشمله قرار بإقامة أكاديمية تابعة للاتحاد يتواجد فيها اختيارا اللاعبين الحاصلين على المركز الثاني والثالث بالبطولة التصنيفية وبطولات الجمهورية للأندية والمناطق والقطاعات برسوم تدريب شهريا بواقع 500 جنيه بواقع وحدتين تدريب أسبوعيا للتأهيل للمستوى الأعلى ويتم عمل لقاءات دورية مع المنتخبات الأعلى ويكون الفائز فيما من المنضمين للمنتخب الأعلى مع إعفاءه من رسوم التدريب.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تصريحاته بأن أكاديمية الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ستكون أيضا متاحة لأي من لاعبين الكيك بوكسينج المهتمين للانضمام لأكاديميات الاتحاد المصري للكيك بوكسينج من المستويات الفنية المختلفة طبقا للوائح عمل أكاديمية الاتحاد بفروعها المختلفة على مستوى الجمهورية بواقع رسوم تدريب شهريا للاعب 500 جنيه بواقع وحدتين تدريب أسبوعيا، موضحا أن القيمة المالية من تلك الأكاديمية سيتم الإنفاق بها على المنتخب الأول والثاني من مختلف المراحل السنية.

ويستعد المنتخب الوطني للكيك بوكسينج في المشاركة في عدد من البطولات العربية والدولية خلال الموسم الجديد وهم البطولة العربية للكيك بوكسينج في العراق خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر المقبل والبطولة الدولية لأندية الكيك بوكسينج في أوزباكستان خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر المقبل وبطولة ورلد كومباكت جيمز في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل وبطولة كأس العالم الدولية للكيك بوكسينج في تركيا في شهر مايو من العام المقبل.