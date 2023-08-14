إعدام ٩٠طن أغذية بالشرقية بها نقص في الاشتراطات الصحية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ٥٠ يومًا الماضية، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ٥٨٤٠ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط ٦٤٦ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل دون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وتم إعدام ٦٥ طنًا و٥٥٢ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٢٥ طنًا و٥ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ١٤٨١ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كل، وتحرير ٣٣٨٨ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.