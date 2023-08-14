محافظ الفيوم يوجه بحل مشكلة نقص مياه الري بنهاية بحر الجرجبة بالغرق

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لشكوى أهالي قرية الغرق المنتفعين بالاراضي الزراعية بنهاية بحر الجرجبة، التى يتضررون فيها من نقص مياه الري مما يؤثر علي زراعاتهم، وعلي الفور وجه المحافظ، بوضع الحلول الجذرية للمشكلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشدداً علي تكثيف حملات إزالة التعديات علي مياه الري بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن ومديرية الري وشرطة الري.

وفي القطاع الصحي، وجه محافظ الفيوم، بتوفير الرعاية الصحية لطفل من ذوى الإحتياجات يعاني من تأخرفي النمو، وإجراء الفحوص له، وصرف العلاج اللازم، كما وجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بتوفير مساعدة عاجلة لأسرة الطفل، كما وجه المحافظ، بسرعة فحص شكوى أحد المرضي المترددين علي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج، بسبب سوء المعاملة من بعض الموظفين، مؤكداً سرعة الوقوف علي صحة الواقعة، وإتخاذ اللازم حيال المقصرين، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالة.

وبشأن مطالب عدد من المواطنين بتوفير مصادر للدخل تعينهم علي الحياة، وجه محافظ الفيوم، بتوفير مشروعات صغيرة لهم بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، كما استمع المحافظ، لطلبات عدد من المواطنين الأولي بالرعاية بمدينة الفيوم، بشأن توفير أكشاك لهم، ووجه مسئولي مجلس مدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك علي أطراف المدينة، بجانب توفير فرص عمل للشباب من الجنسين بشركات ومصانع القطاع الخاص تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم الحياتية، وظروفهم المعيشية.

شقق سكنية

كما وجه المحافظ، مسئولي مركز ومدينة الفيوم ببحث مطلب عدد من المواطنين الأولي بالرعاية بشأن توفير شقق سكنية لأسرهم، بسبب تردي الحالة الإنشائية لمحل إقامتهم، كما استمع لمطلب عدد من السيدات المعيلات، بشأن توفير معاش تكافل وكرامة لهن، موجهاً وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببحث الحالات، وتوفير مساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية.

كما استمع محافظ الفيوم، لمطلب أحد المواطنين بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح التربية والتعليم لبناء مدرسة، موجهاً رئيس مركز ومدينة إطسا، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

جاء ذلك بحضور، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتيرعام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، و حمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، و هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، و أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، و سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، و أشرف أيوب نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون الإشغالات والمرافق، والمهندس سامي كامل غالي رئيس قطاع المياه بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، و محمد فتحي مدير التعليم الثانوى بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

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