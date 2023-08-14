رئيس مياه سوهاج يبحث نتائج لجنة محاكاة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماعا موسعا موسع ضم مستشارى الشركة ورؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم لاستعراض نتائج لجنة محاكاة متابعة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك الربع سنوية.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه تم أيضا استعراض موقف ترشيد الطاقة الكهربائية واعمال المراجعة الشاملة لكفاءة استهلاك الطاقة بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى ودور فرق ترشيد الاستهلاك للمساهمة في رفع كفاءة الاداء وزيادة الانتاج وترشيد الطاقة.

وأوضحت انجى جمال مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية انه على هامش الاجتماع تم تكريم عدد ٦٠ من أبناء العاملين المتميزين فى مراحل التعليم الاساسى والجامعى وكذلك العاملين الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه.

بالاضافة الى تكريم المحصلين الذين حققوا نسبة تحصيل 100% خلال العام المالى 2023/2022 وكذلك فرق متابعة اعمال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وفرقة الطوارئ لدورهم فى تحقيق التوازن المالى وترشيد النفقات ورفع كفاءة الاداء وتحقيق التنمية المستدامة.