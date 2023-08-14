«غانا المركزى» يستفيد من التجربة المصرية فى الأمن السيبرانى

اختتم وفد بنك غانا المركزى زيارته إلى البنك المركزى المصري، بهدف تبادل الخبرات فى مجال الأمن السيبراني، والاستفادة من التجربة المصرية المتميزة فى هذا المجال.

قال البنك المركزى فى بيان اليوم إن هذه الزيارة تأتى تأكيدًا على ريادة البنك المركزى المصرى فى مجال الأمن السيبرانى على مستوى القارة الأفريقية، بعد نجاحه فى إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعى للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى للقطاع المالى (EG-FinCIRT).

وحرص الجانب الغانى على الاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية لدى المختصين فى قطاع الأمن السيبراني، والوقوف على الهيكل التنظيمى ومهام الإدارات المركزية خاصة مركز الاستجابة بالقطاع، بما يعزز جهود تطوير مركز عمليات الأمن السيبرانى فى البنك المركزى الغانى (FICSOC).

وتضمنت الزيارة مناقشة المشاريع وآليات التعاون المستقبلية بين البنك المركزى المصرى ونظيره الغاني، ومدى أهمية تطبيق الإطار الأساسى للأمن السيبرانى فى مؤسسات القطاع المالى الإفريقية لتعزيز القدرات السيبرانية فى المنطقة، بجانب حوكمة الإجراءات والنظم الإدارية المتبعة للإبلاغ عن الحوادث السيبرانية وكيفية الاستجابة لها.

جاءت الزيارة بناءً على طلب البنك المركزى الغانى لنظيره المصري، بهدف الوقوف على هيكل وأهداف واستراتيجية قطاع الأمن السيبرانى وإطاره العام، وحوكمة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى للقطاع المالى ودوره فى الاستجابة للحوادث الأمنية والوقاية منها ومنع حدوثها، بجانب التعرف على آليات إعطاء تراخيص الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتعرف على العديد من الخدمات الأخرى المقدمة من قطاع الأمن السيبرانى بالبنك المركزى المصرى للقطاع المالي.

وكذلك الاطلاع على آليات تقييم جاهزية الأمن السيبرانى بالبنوك والمؤسسات المالية، وتنسيق التعاون بين البنك المركزى المصرى ومركز عمليات الأمن السيبرانى فى البنك المركزى الغانى (FICSOC) .