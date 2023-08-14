المشدد 3 سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بهتك عرض طفل لم يتجاوز الـ 18 عاما، بعد أن هدده بمقاطع مرئية التقطه بغير رضاه وهو عاري الجسد.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر الماضي 2022، وعندها أحالت النيابة العامة " عبد المنعم. م. ع" إلى المحكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على الطفل "زياد. ح. الـ" 15 عاما، والتعدي عليه وهتك عرضه، بعد أن هدده بمقاطع مرئية التقطها له وهو عاري الجسد بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

أسند أمر الإحالة إلى أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالطفل المجنى عليه، بأن التقط له مقاطع مرئية، بغير رضاه، وهدده بإفشاء تلك المقاطع لإجباره إلى التوجه إلى داخل مسكنه محل الواقعة للتعدي الجنسي عليه، على النحو المبين بالتحقيقات التي وردت في أوراق القضية، والتي انتهت بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات.