الرئيس الروسي: مستعدون لتطوير الشراكة التكنولوجية والتعاون العسكري مع البلدان الأخرى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لتطوير الشراكة التكنولوجية والتعاون العسكري التقني مع البلدان الأخرى، وكل من يدافع عن مصالحه الوطنية وطريق التنمية المستقل.

وقال بوتين في رسالة بمناسبة افتتاح منتدى "الجيش-2023" العسكري التقني الدولي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليومالاثنين إن روسيا منفتحة على تعميق الشراكة التكنولوجية المتساوية والتعاون العسكري التقني مع البلدان الأخرى، ومع كل من يدافع عن مصالحه الوطنية وطريقه المستقل للتنمية، وترى أنه من المهم بشكل أساسي أن نبني معا نظاما أمنيا متساويا وغير قابل للتجزئة يحمي كل دولة بشكل موثوق.

وأشار إلى أن هناك 80 منظمة أجنبية تشارك في المنتدى هذا العام، معربا عن أمله في منتدى الجيش الشراكة العسكرية التقنية لضمان الأمن في العالم.. وأضاف: أن "سوق المنتجات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي آخذ في الازدياد في روسيا، ونقترح أيضا تطوير التعاون في مجال تدريب الكوادر والعسكريين وتنظيم المناورات".

ومن جهته، أكد رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوجايف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" على هامش المنتدى، التزام بلاده بالجدول الزمني لتزويد الهند بمنظومات "إس-400" للدفاع الجوي.

ومن ناحية أخرى، هنأ الرئيس الروسي نظيره الباكستاني عارف علوي بعيد استقلال باكستان، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات بين موسكو وإسلام آباد.