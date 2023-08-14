الكاتب عبيدة وليد خراط يشارك فى معرض الكتاب بكتابه الجديد "الرياضة أسلوب حياة"

يشارك الكاتب عبيدة وليد خراط فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابه الجديد "الرياضة أسلوب حياة"، وذلك خلال الدورة 55.

أكد الكاتب عبيدة وليد خراط أنه ليس أمرًا سهلًا أن تُصبح شخصًا رياضيًا، ولكنه قرار تتخذه يوميًا لكي تصبح شخصًا صحيًا ونشيطًا.

وأضاف: على الرغم من أنه قد يبدو من الصعب أن تصبح شخصًا رياضيًا، الا انه يمكنك تحقيق ذلك من خلال اتباع الخطوات المناسبة.

وتابع: ستغدو مستعدًا لعيش حياة رياضية مرضية إذا اتبعت نظامًا غذائيًا صحيًا ومارست الرياضة باستمرار.

وكشف الكاتب عبيدة وليد خراط فى كتابه خطوات يجب اتباعها لكي تعيش حياة رياضية صحية

1-ابحث عن الرياضة التي تستمتع بها ضع قدميك على قارعة طريق الحياة الرياضية من خلال البحث عن رياضة ممتعة ترغب في ممارستها، يختلف قرارك بناءً على اهتماماتك الشخصية ونقاط قوتك، فإذا كنت تستمتع بالألعاب التنافسية التي تشمل على الجري، فكّر في ممارسة رياضة كرة القدم أو رياضة الرجبي، أما إذا كنت تستمتع بالرياضات التي تعتمد على القوة، جرب ممارسة رياضة رفع الأثقال أو المصارعة.

2- ابحث عن الرياضة التي تهتم بها لمعرفة إذا كانت مناسبة لك أم لا، على سبيل المثال، تبدو رياضة كرة السلة ممتعة ولكنها ستصعب عليك ممارستها إذا كنت من قصار القامة، وعلى سبيل المثال يستمتع الأشخاص العدائيون كثيرًا بممارسة رياضة الملاكمة أو المصارعة، بينما يستمتع الأشخاص الأقل عدائية برياضة السباحة.

3- اذهب للحديقة المحلية أو صالة الألعاب الرياضية (الجيم) لممارسة الرياضة، وانتظم في ممارسة الرياضة التي تحبها من خلال دمجها في نظام التمارين الرياضية اليومية التي تمارسها، وابحث على الإنترنت لمعرفة أماكن وجود الحدائق أو صالة الألعاب الرياضية القريبة منك بحيث يمكنك ممارسة الرياضة التي تفضلها فيها، وقد يتصادف أن تقابل شخصًا له نفس اهتماماتك وأهدافك الرياضية بناءً على المكان الذي ستذهب إليه.

-4 قم بشراء بعض الملابس المريحة لارتدائها أثناء ممارسة الرياضة، فكّر في شراء شورت جري وبنطلون اليوجا، فهم من الخيارات الرائعة لارتدائهم أثناء الرياضة بالإضافة إلى القميص المخصص للتخلص من الرطوبة، تأكد أيضًا من ارتداء حذاء مريح أو حذاء جري أثناء ممارسة الرياضات المختلفة، ومن الجيد أيضًا ارتداء التوب الداخلي ذي الحمالات العريضة والجاكت ذي السحاب في المنتصف وذي الأكمام الطويلة.

5- انضم للفريق المحلي أو للدوري المحلي سجّل الاشتراك في فريق المدرسة أو المجتمع المحلي بعد التمكن أكثر في رياضة معينة اللعب على المستوى المجتمعي يساعدك في فهم أهدافك الرياضية على مستوى أصغر في ذات الوقت الذي تحقق فيه فهمًا أفضل للرياضة في الوقت الفعلي، وإذا كنت مهتمًا برياضة معينة وتهتم بالمشاركة فيها، فكّر في البحث عن خيارات التدريب المهني والاشتراك فيها.

6- أدخل المزيد من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي، خذ الوقت الكافِ لتناول المزيد من الفواكه والخضروات يوميًا، يوصى بتناول 4 أكواب ونصف (800 جرام) على الأقل من الفواكه والخضروات يوميًا، أدخل مجموعة متنوعة من الأطعمة الطازجة في كل وجبة للحفاظ على بنية جسمك في أعلى لياقتها استعدادًا للأنشطة الرياضية المستقبلية.

7- تناول في الإفطار شرائح الموز أو التوت في طبق الحبوب.

8- تناول طبق سلطة مع وجبة الغذاء أو تناول صحن من الشوربة.

9- حاول إضافة قطع الخضروات مثل البصل أو الثوم أثناء صنع الصلصات والشوربات في المنزل.

10- تناول أطعمة غنية بالبروتين يوميًا للحفاظ على عضلاتك وعظامك ودورتك الدموية في أفضل حالة لهم، وحاول تناول الأطعمة التي لا تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة مثل الزبادي اليوناني والسمك والفاصوليا والفراخ والديوك الرومية، وحاول أن يكون عشر إجمالي السعرات الحرارية طوال اليوم من البروتين.

11- تناول مكملات متعددة الفيتامينات للحصول على العديد من العناصر الغذائية مرة واحدة، وتجنب الإفراط في الجرعة اليومية الموصى بها من الفيتامينات لأنها قد تضر بصحتك أكثر من نفعها.

12- اختر الحبوب المتعددة بدلًا من الخبز المعالج، احصل على المزيد من الطاقة لأسلوب حياة صحي من خلال الانتقال إلى تناول الحبوب المتعددة، تُسهل هذه الحبوب من عملية هضم مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل الألياف والمعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الحبوب المتعددة في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بصورة جيدة.

13- اشرب كمية كبيرة من المياه خلال اليوم، ابقَ رطبًا خلال اليوم إذا كنت ترغب في اتباع أسلوب حياة رياضي، على الرغم من أنه يجب على الجميع شرب كمية كبيرة من المياه خلال اليوم، يحتاج الرياضيون بشكل خاص الحفاظ على رطوبة أجسامهم واستعدادهم لممارسة الرياضة في أي وقت، ويجب أن يشرب الرجل حوالي 16 كوب (4 لتر) من المياه يوميًا، بينما يجب أن تشرب النساء 12 كوب (3 لتر) من المياه يوميًا، ويمكنك أيضًا المحافظة على رطوبة جسمك من خلال تناول الأطعمة الغنية بالسوائل مثل الفواكة.