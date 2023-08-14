«مصر» يقدم خدمات التحصيل الإلكترونى لنقابة المهن التمثيلية

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية وقام بتوقيع البروتوكول محمد الأتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع الدكتور/ أشرف زكى – نقيب نقابة المهن التمثيلية. حضر مراسم التوقيع إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبد الله رئيس قطاع الفروع ببنك مصر، ومعتز مطاوع رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر وأحمد بدير وكيل نقابة المهن التمثيلية، وإيهاب فهمى وكيل نقابة المهن التمثيلية وأيمن عزب أمين صندوق نقابة المهن التمثيلية وأشرف طلبة سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، وعلى كمالو عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية ولفيف متميز من قيادات البنك والنقابة.

ويتيح البروتوكول التحصيل الإلكترونى من خلال نقاط البيع الإلكترونية (P.O.S) من خلال بطاقات أعضاء النقابة، الربط بالمنصة الإلكترونية الخاصة بنقابة المهن التمثيلية بحيث يقوم العضو بالدخول على المنصة الخاصة بالنقابة لسداد الاشتراك سواء من داخل مصر أو الخارج، تقديم خدمة PaymentLinkعن طريق إرسال أوامر دفع عن طريق رسالة نصية على الهاتف المحمول إلى أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وتركيب ماكينة صراف آلى ATM بمقر نادى نقابة المهن التمثيلية تقدم الخدمات المتكاملة.

قال بنك مصر إن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تعزيز دور بنك مصر الرائد فى مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث يسعى بنك مصر فى إطار استراتيجيته للتحول الرقمى إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصرى تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث ينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدى إلى بنك يقود التحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر؛ وذلك إيماناً بأن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويسعى البنك جاهداً لدعم الاتفاقيات والشراكات التى تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالى والوصول إلى كافة فئات المجتمع.

ويعد توقيع البروتوكول استكمالاً لنجاحات بنك مصر فى مجال المدفوعات الالكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق فى توفير خدمات التحصيل الإلكترونى عن طريق رمز الاستجابة السريع QRCodeودعم التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر فى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك فى تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه.

ويسعى بنك مصر دائماعلى تطوير خدمات البنك والتوجه نحو التوسع فى تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتى توفر لعملاء البنك الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة فى التعاملات البنكية كما يعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية فى الخدمات والدخول فى المبادرات والبروتوكولات التى تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.