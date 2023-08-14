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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

محبو آل البيت يتوافدون على مسجد السيدة نفيسة بعد افتتاحه

مقام السيدة بعد التجديد
مقام السيدة بعد التجديد

يتوافد المئات من المحبين والمريدين بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة التاريخية بعد افتتاحه يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء المحبون من كل المحافظات احتفاء بافتتاح المقام المبارك الذي ما أن انتهت الصلاة وتزاحم الجميع عليه لقراءة الفاتحة على روح السيدة نفيسة.

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افتتاح المسجد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح مسجد السيدة نفيسة بعد تجديده بحضور سلطان البهرة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وممثلو الطرف الصوفية والمحبين والمريدين.

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