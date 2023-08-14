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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السودانى: البلاد ليست بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية

محمد شياع السودانى
محمد شياع السودانى

 

أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء، محمد شياع السودانى، أن العراق اليوم ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية.

 

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القوات المسلحة العراقية

وقال السودانى حسبما أفادت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان اليوم الاثنين، خلال استقباله عدد من قادة القوات المسلحة، إن بلاده ليست بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية، وتجرى حوارات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلى مع التحالف الدولى. 

 

وجدد السوداني التأكيد على التزام القوات المسلحة العراقية بمسارها المهني والدستوري والقانوني، ضمن مسيرة التنمية وترسيخ الأمن والسلم الأهلي، وحماية الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب العراقى، لافتا إلى أن استدامة الأمن والاستقرار أهداف سياسية واجتماعية للمواطن والحكومة.

 

وأشار القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن البناء والتنمية يحتاجان إلى المحافظة على الاستقرار وبسط القانون، وهي البيئة التي ينتظرها المواطن ومؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط والسياسات في مجال التنمية والخدمات، لافتا إلى أن العراق يحتاج في هذه الفترة إلى التدريب وتحديث كل وسائل المواجهة على مختلف المستويات.

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