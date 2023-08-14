منتخب سيدات الكرة الطائرة يسافر إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا

سافرت بعثة منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إلى الكاميرون، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا والتي ستنطلق غدا وتستمر حتى يوم 28 من شهر أغسطس الجاري.

قائمة منتخب مصر

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الاول لسيدات الكرة الطائرة قد أعلن عن قائمة المنتخب والتي ضمت 14 لاعبة وهن:

ندى معوض و سارة أمين و سابين عابد و مريم متولي و داليا المرشدي و دعاء الغباشي و آية خالد و زينة العلمي و دانا شوقي و دعاء محمد و ندى وليد و أيسل نديم و مي غزال و مايا ممدوح.

وائل قنديل رئيسا لبعثة مصر في الكاميرون

ويراس بعثة منتخب مصر الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وتضم البعثة كل من عماد نوار المدير الفني للمنتخب وسيد طة المدرب العام والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي والدكتور بلال وتوت مخطط احمال و شادي فهيم محلل تقني و هاني فكري مدير اداري، ويرافق البعثة الحكم الدولي تغريد خطاب.

معسكر داخلي

وكان منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات، قد خاض معسكرا مغلقا بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر قبل السفر إلى الكاميرون، خاض خلاله عدد من المباريات الودية وذلك عقب عودته من اليونان بعد المشاركة في معسكر مشترك مع المنتخب اليوناني.

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