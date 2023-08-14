جمارك بر ج العرب بالإسكندرية تضبط حزاماً ناسفاً

بالمضبط كميات من المواد المخدرة بحزام ظهر يرتديه احد الركاب من برجامو

نجح رجال جمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولى بغرب الاسكندرية فى احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الادوية المخدرة القادمة من احدى الدول الاجنبية ، تبين قيام راكب مصرى قام باخفائها داخل حزام ظهر لادخالها للبلاد .

كان رئيس مصلحة الجمارك قد تلقى اخطار يفيد أحبط رجال جمارك الموانئ الجوية، بمطار برج العرب الدولي، محاولتي تهريب أدوية مخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧لسنة ١٩٥٥ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم ٢٠٧لسنة ٢٠٢٠وتعديلاته.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طيران العربية القادمة من ميلانو، اشتبه رئيسا الوردية، في الراكب (ر.م.ت)، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق عنها رسوم جمركية أجاب بالنفي.

بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، فتأكد صحة الاشتباه وبالعرض مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا وتبين وجود ١٤ شريط أدوية مخدرة بين طيات ملابسه، وتقرر تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣.

وفى المحاولة الثانية، تم إحباط تهريب 10 شرائط أدوية مخدرة بحوزة راكب مصرى على رحلة طيران العربية، قادمة من برجامو، رحلة رقم E5104، يدعى (م.أ.م)، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٩ لسنة٢٠٢٣.