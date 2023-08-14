اعتماد لائحة مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بـ"تجارة سوهاج"

صرح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج ان لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الاعلي للجامعات قد وافقت علي إعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريس بنظام الساعات المعتمدة لشعبة الدراسة باللغة العربية بكلية التجارة بالجامعة.

وأكد النعماني أن إدارة الجامعة تسعي نحو إعتماد جميع برامجها اكاديمياً تطبيقاً لنظام الجودة والاعتماد الاكاديمي، وذلك بهدف توفير بيئة محفزة وفعالة للعملية التعليمية وفقاً للمعايير العالمية، لتخريج كوادر طلابية متميزة قادرة علي المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل، مضيفاً ان اعتماد اللائحة يعد خطوة كبيرة واضافة قوية نحو تحسين جودة التعليم والتعليم بكلية التجارة.

وأضاف الدكتور محمد الصغير عميد الكلية انه تم تطوير لائحة البكالوريوس بنطام الساعات المعتمدة لتتضمن تخصصات ومقررات جديدة تتفق مع مصلحة الطالب، وذلك لمواكبة المستجدات العالمية في طرق وأساليب التدريس الحديثة، لتحقيق نقلة نوعية شاملة في مجال العلوم الإدارية والمالية.

موضخاً ان هذا النظام يشترط لتخريج الطالب اجتيازه عدداً من المقررات الدراسية بنجاح، طبقاً للحد الادني من الساعات المعتمدة التي تحددها الكلية، كما يتيح للطالب حرية الدراسة والمشاركة في وضع خطته الدراسية وفقاً لقدراته وحسب النظام المعمول به، كما يوفر متابعة وتفاعل أكثر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس