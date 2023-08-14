الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 263 حالة إشغال للطريق العام بالمنيا

حملة الإشغالات
حملة الإشغالات

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعدي على حرم الطريق العام ، لتسيير حركة مرور المركبات والمواطنين ، والتي تمكنت من إزالة 263 حالة تعدي.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على إستمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات ، بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا ، بتحرير 25 محضرا متنوعا خلال حملة على شوارع المدينة ، وذلك لرفع الإشغالات و تيسير حركة السير أمام المواطنين ، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، من تحرير 231 محضرا خلال حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بمحيط شوارع ( سيف باشا، المأمون، الإدارة التعليمية، العرفانى، تونى بك) بحى شمال ملوى ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى مركز ومدينة المنيا، تم تحرير 7 محاضر إشغال طريق،  خلال حملة لرفع الإشغالات من الطريق العام ، ولعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم ، بإستغلال أرصفة المشاه فى وضع اشغالات ، و توفير حرم آمن لسير المواطنين ، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية .