إزالة 263 حالة إشغال للطريق العام بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعدي على حرم الطريق العام ، لتسيير حركة مرور المركبات والمواطنين ، والتي تمكنت من إزالة 263 حالة تعدي.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على إستمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات ، بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، بتحرير 25 محضرا متنوعا خلال حملة على شوارع المدينة ، وذلك لرفع الإشغالات و تيسير حركة السير أمام المواطنين ، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، من تحرير 231 محضرا خلال حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بمحيط شوارع ( سيف باشا، المأمون، الإدارة التعليمية، العرفانى، تونى بك) بحى شمال ملوى ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى مركز ومدينة المنيا، تم تحرير 7 محاضر إشغال طريق، خلال حملة لرفع الإشغالات من الطريق العام ، ولعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم ، بإستغلال أرصفة المشاه فى وضع اشغالات ، و توفير حرم آمن لسير المواطنين ، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية .