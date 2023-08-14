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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناصر الخليفي : مبابي مستمر مع باريس

كيليان مبابي
كيليان مبابي

في تطور جديد بشأن العلاقة بين ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ، وكيليان مبابي مهاجم الفريق ، قرر الأول إعادة مبابي مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية ، عقب توتر العلاقة بين الثنائي أخيرًا واستبعاد اللاعب من جولة الفريق الآسيوية الأخيرة .
 

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مبابي يصدم ريال مدريد بعد مشاركته في تدريبات  سان جيرمان


وفي هذا الصدد أشار فابريزيو رومانو الصحفي العالمي المتخصص في الانتقالات عبر تويتر :أصبح الآن كيليان مبابي متاحًا في مباراة باريس سان جيرمان المقبلة، وهو الآن جزء من فريق لويس إنريكي ، قال ناصر الخليفي أمام جميع الفريق الساعات الأخيرة في التدريبات : "كيليان مُلتزم مع ناديه باريس سان جيرمان.. لقد عاد كيليان".
ويضع نادي باريس سان جيرمان اللاعب الفرنسي الدولي صاحب الـ 24 عام من ضمن خطط النادي المستقبلية ، تجهز الإدارة حاليًا امتيازات كبيرة للاعب لتمديد تعاقده مع باريس والذي ينتهي في يونيو من العام المقبل.

بيان رسمي ..

كان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد أصدر بالأمس اليوم بيانًا رسميًا بشأن العلاقة بين الطرفين قال فيه : "بعد محادثات بناءة وإيجابية للغاية بين الإدارة ومبابي قبل مباراة الفريق مع لوريان، تم إعادة اللاعب إلى التدريبات هذا الصباح".
وتعرض الدولي الفرنسي للعقوبة  من قبل إدارة ناديه بالإيقاف واستبعاده من الدورة الآسيوية الأخيرة ، التي شارك فيها باريس وخاض خلالها 4 مباريات ودية.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان ، في تحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة من اللاعب صاحب الـ 24 عام ، خشية رحيله المجاني الموسم المقبل بنهاية فترة تعاقده يونيو 2024.

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