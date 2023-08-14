ندوة لشباب الشرقية عن الإصلاح الأسري والتيسير على الشباب فى نفقات الزواج

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة؛ تم تنظيم ندوة دينية اليوم الثلاثاء، بعنوان الإصلاح الأسري والتيسير على الشباب فى نفقات الزواج ومساعدتهم فى بناء الأسرة.





وأشار إلى الندوة تناولت موضوعات: فضل الزواج في الإسلام، أهمية الزواج ومقاصدة، أسس اختيار الزوج والزوجة، التيسر على الشباب في نفقات المهر والزوج، آثار المغالاة في نفقات المهر والزوج على الفرد والمجتمع.









وذكر أن الندوة تم بثها على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الشيخ سعيد عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، حاضر في الندوة، وقدمتها هبة العرايشي، وأشرف عليها باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.





وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة دينية.