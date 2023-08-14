تحسن ملحوظ في حالة الطقس بالإسماعيلية

شهدت الأجواء بمحافظة الإسماعيلية تحسنا ملحوظا في حالة الطقس اليوم اإثنين بعد انكسار موجة الحر الشديد التي شهدتها المحافظة الاسبوع الماضي .وسجلت درجات الحرارة على محافظة الإسماعيلية العظمى ٣٤° والصغرى ٢٣ ° درجة مئوية.

وتشهد المحافظة استمرار في نشاط الرياح علي معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار . كما تتكون السحب المنخفضة حيث تحد من تأثير أشعة الشمس.

نشاط في حركة البيع والشراء وانتظام المرور

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه نشاطا ملحوظا في حركة البيع والشراء بأسواق الخضار والفواكه والمناطق التجارية تزامنا مع تحسن حالة الطقس.فيما انتظمت حركة سير المرور بالمحاور المرورية الرئيسية والميادين العامة بانتظام و دون توقف.

وشهدت منطقة الشواطيء والمتنزهات بالاسماعيليه إقبالا كبيرا من الزائرين والأهالي على قضاء يوم على شاطيء بحيرة التمساح وقناة السويس.وقال محمد القماش مدير شاطيء الفيروز بالاسماعيليه أن الإقبال يتراوح طوال أيام الأسبوع ما بين 70 إلى 90%فيما ترتفع نسبة الاشغال وتتزايد لتتجاوز نسبة ال 100% ايام الإجازات والعطل الرسمية .

وتمتلك محافظة الإسماعيلية شواطيء ممتدة على البحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس.وتشتهر مدينة الإسماعيلية ومدينة فايد وتوابعها ابو سلطان وفنارة وكسفريت بالشواطيء والشاليهات.

مهرجان المانجو

وتستعد محافظة الإسماعيلية لانطلاق مهرجان المانجو في نسخته الثانية يوم الجمعة المقبل واعدت المحافظة برنامجا استعراضيا لاستقبال الزوار والمصطافين.

ويحرص أهالي الاسماعيلية على التنزه داخل الحدائق العامة في ساعات الليل صيفاً والاستمتاع بتحسن حالة الطقس حيث يتزاحم الأهالي في حدائق الملاحة ونمرة 6 المتاخمة لقناة السويس.كما تنتشر تجمعات الاصدقاء والعائلات في حدائق الدائري والشارع التجاري.