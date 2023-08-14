تركيا: انفجار بميناء توزلا في إسطنبول

وقع انفجار وقع بميناء توزلا في مدينة اسطنبول التركية اليوم الاثنين ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

انفجار في تركيا

الانفجار وقع بحسب مصادر إعلامية على متن سفينة في منطقة أحواض بناء السفن في توزلا، جراء ضغط الغاز في خزان نفايات السفينة.

وفاة شخص

من جهته أعلن مكتب والي اسطنبول، في بيان وفاة شخص وإصابة آخر، في انفجار وقع في منطقة أحواض بناء السفن، بميناء منطقة توزلا في الجانب الآسيوي من اسطنبول.

وأوضح البيان أن الانفجار، وقع نتيجة ضغط الغاز في مخزن نفايات سفينة، وذلك أثناء الأعمال التي نفذت في منطقة أحواض بناء السفن في الميناء، صباح اليوم الاثنين، مبينا أن عاملا توفي، وأصيب آخر بجروح طفيفة، جراء هذا الانفجار.

وأفاد بأن إدارة الإطفاء، وفرق إدارة الكوارث والطوارئ، قد تدخلت في الحادث، مؤكدا أن معالجة العامل المصاب تمت من قبل الفرق الطبية.

يذكر أنه قبل حوالي هز انفجار عنيف مينا درينجا على بحر مرمرة في ولاية كوجالي، في منطقة تحميل الحبوب للسفن في صوامع مجلس الحبوب التركي مما تسبب بتضرر 13 صومعة من أصل 16، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.