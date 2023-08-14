القمة المصرية الاردنية الفلسطينية.. القاهرة تحتضن قضايا المنطقة

في ضوء دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية، تحتضن مدينة العلمين الجديدة اليوم الاثنين القمة الثلاثية التي تجمع مصر وفلسطين والأردن، وذلك في إطار الدور المصري المحوري التي تقوم به في الدفاع عن القضية في المحافل الدولية على مدار عقود.



السيسي يستقبل نظيره الاردني

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمطار العلمين الدولي ملك الأردن عبدالله الثاني الذي يقوم بزيارة مصر.

مدينة العلمين الجديدة



وبالامس، توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مدينة العلمين الجديدة بعدما غادر مدينة رام الله، تلبية لدعوة الرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة المصرية الاردنية الفلسطينية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن قمة العلمين:

تقام القمة الثلاثية العربية في مدينة العلمين الجديدة.

تجمع القمة مصر والاردن وفلسطين.

يشارك في القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الاردن عبدالله الثاني

تأتي القمة تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية

كما تستهدف القمة توحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

تبحث قمة العلمين آخر المستجدات في المنطقة.

كما ستناقش القمة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

أعرب سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح عن شكره لجهود الشقيقة الكبرى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة هذه القمة، ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال .