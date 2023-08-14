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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين تُطلق 5 أقمار اصطناعية جديدة للاستشعار عن بُعد

اقمار صناعية
اقمار صناعية

 

أطلقت الصين بنجاح صاروخا حاملا من طراز "كوايتشو-1 أيه لإرسال خمسة أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم الاثنين.

 

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إيران تطلق 6 أقمار صناعية بحلول مارس 2024

 

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية الخمسة التابعة لكوكبة الأقمار الاصطناعية الصغيرة (Head-3) في الساعة 1:32 مساء (بتوقيت بكين)، ودخلت المدار المخطط بنجاح، وسيتم استخدامها بشكل أساسي لتوفير الخدمات التجارية للاستشعار عن بُعد.

 

وكان الإطلاق هو المهمة الـ27 لسلسلة الصواريخ الحاملة "كوايتشو-1 أيه.

 

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