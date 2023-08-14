الصين تُطلق 5 أقمار اصطناعية جديدة للاستشعار عن بُعد

أطلقت الصين بنجاح صاروخا حاملا من طراز "كوايتشو-1 أيه لإرسال خمسة أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية الخمسة التابعة لكوكبة الأقمار الاصطناعية الصغيرة (Head-3) في الساعة 1:32 مساء (بتوقيت بكين)، ودخلت المدار المخطط بنجاح، وسيتم استخدامها بشكل أساسي لتوفير الخدمات التجارية للاستشعار عن بُعد.

وكان الإطلاق هو المهمة الـ27 لسلسلة الصواريخ الحاملة "كوايتشو-1 أيه.