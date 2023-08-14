الأقصر: تخصيص 2 مليار جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقري إسنا وأرمنت

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عن تخصيص مبلغ يتجاوز 2 مليار و250 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في عدد 26 قرية بمركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين.



جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ بمركز إسنا لمتابعة انتظام العمل بمشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها بقرى اسنا ضمن المبادرة.

تفقد المحافظ خلال الجولة محطة رفع صرف صحي قرية النمسا الرئيسية بمدينة اسنا.



واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والتي قالت أن نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف بقري غرب اسنا وصلت الي 85 % .

واضافت انه تم الانتهاء من تشغيل الصرف الصحي في قري النجوع بحري والنجوع قبلي وبندر مدينة اسنا بعدد 6 محطات للمدينة ويجري العمل في محطة رفع النمسا والتي تبلغ طاقتها ٣٦٠ لتر في الثانية.



وأوضحت أن صرف صحي قري النمسا والقري المجاورة لها يشمل انشاء عدد ٣ محطات بإجمالي شبكات ٣٩كيلو متر وخطوط طرد ١٢.٥كيلو متر وتبلغ مساحة المحطة الرئيسية بالنمسا ١٠٨٠متر مربع وبلغت نسب تنفيذ الأعمال المدنية بها من ٧٠ الي ٩٠ % وشبكات الانحدار ٨٥% وخطوط الطرد ٧٥% وتم توريد المهمات الكهروميكانيكية بنسبة ٨٠% وجاري استكمال توريد المهمات .



اشارت الي ان محطة رفع النمسا تعد من اكبر المحطات بإسنا حيث تخدم حوالي ١٨ الف نسمة من سكان قري النمسا والمساوية والقري المجاورة وتبلغ تكلفتها 350 مليون جنيه .

رافق المحافظ فى جولته العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء هشام السعدي رئيس مركز إسنا والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة اسنا والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة،والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بإسنا.