11903 قضايا سرقة تيار كهربائي خلال يوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، شن حملات أمنية موسعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 11903 قضية متنوعة.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12434 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 274 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر عبر صفحتين بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر عبر صفحتين بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبحوزتهما (268 عبوة من المنشطات "مجهولة المصدر، محظور تداولها").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة سيارة شقيقه بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 أغسطس الجارى تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم "الهارب" وكذا واقعة سرقة سيارة أخرى، وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، وأقر بتصرفه فى السيارة المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة محل الواقعة الأخرى.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.