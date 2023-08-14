رصد 28 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بسوهاج

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – سوهاج) توجيه حملات أمنية مكبرة، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة

وفي أسوان، نجحت الجهود في ضبط عدد (2) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش ـ فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (متهمين " لأحدهما معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية")، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة ضم (3 متهمين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وتنفيذ عدد (806) أحكام قضائية متنوعة.

وفي سوهاج تمكنت الجهود من ضبط عدد (28) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (3 بنادق آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – 2 بندقية خرطوش – 23 فردا محليا) بحوزة (16 متهما) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.