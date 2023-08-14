عاجل
بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية 2023 غدًا بالمجموع| نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 (القائمة الكاملة) نتيجة تنسيق الجامعات 2023| 86.46% الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رصد 28 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بسوهاج

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – سوهاج) توجيه حملات أمنية مكبرة، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط شقيقين مزقا جسدي بعضهما بسبب خلافات أسرية بالبلينا

ضبط 1154 مخالفة مرورية بمحافظات الجمهورية خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة

وفي أسوان، نجحت الجهود في ضبط عدد (2) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش ـ  فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (متهمين " لأحدهما معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية")، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة ضم (3 متهمين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وتنفيذ عدد (806) أحكام قضائية متنوعة.

 

وفي سوهاج تمكنت الجهود من ضبط عدد (28) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (3 بنادق آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – 2 بندقية خرطوش – 23 فردا محليا) بحوزة (16 متهما) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

مواد متعلقة

الإيقاع بهارب محكوم عليه بالحبس 93 سنة

رصد 297 قضية مخدرات و124 قطعة سلاح

كشف ملابسات منشور حول تضرر شخص من سرقة سيارة شقيقه

القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية

القبض على سائق ألقى مخلفات على الطريق العام

سقوط ديلر المخدرات بالدقهلية في قبضة الأمن