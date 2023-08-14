وكيل الشرقية يهنئ هند حازم بفوزها بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة البارالمبية

قدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، التهنئة للنائبة الدكتورة هند حازم بعد فوزها بمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة البارالمبية، بعد ما أعلنت اللجنة البارلمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى نتيجة انتخابات الاتحاد المصرى للسباحة " تحت التأسيس".

ودعى عبد العظيم للنائبة هند حازم بدوام التوفيق والنجاح، ولكل الرياضيين والأبطال من ذوى القدرات والهمم بالمحافظة، وذلك بدعم ورعاية كاملة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

يشار إلى أن البطلة هند حازم هي لاعبة منتخب مصر السابقة للبوتشا وأول حاصلة على ميدالية ذهبية لمصر في بطولة أفريقيا في لعبة البوتشيا، وعضو اللجنة الفنية للبوتشا بالاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، وحاليا عضو بمجلس النواب المصري، وعضو لجنة التضامن الإجتماعي.