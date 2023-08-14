معرض رأس البر للكتاب.. توافد كبير من المصيفين وأسعار مخفضة

يواصل استقبال الجمهور حتى 16 أغسطس

معرض رأس البر الرابع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، يواصل استقبال الجمهور وتقديم الفعاليات والأنشطة المختلفة لرواده حتى مساء 16 من أغسطس الجاري.

معرض رأس البر الرابع للكتاب



معرض رأس البر الرابع للكتاب منعقد تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وافتتحته الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيابة عن وزيرة الثقافة، مساء يوم 7 أغسطس، بحضور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعيد عبد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد من قيادات الثقافة ومحافظة دمياط.



ويشارك في الدورة الحالية ما يقرب من ٣٠ ناشرا تتنوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة معنية بالنشر، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التي تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا.

وتشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوانًا من إصداراتها المختلفة في كافة السلاسل التي تصدر عن الهيئة، ومن أبرز الإصدارات: كتاب «آثار الواحات البحرية في العصرين البطلمي والروماني» للدكتور عبد الرحمن علي عبد الرحمن، وكتاب «من تراث طاهر الطناحي» للكاتب أبو الحسن الجمال، و«مقالات قصر الدوبارة.. للشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد» من إعداد وتحقيق سعد عبد الرحمن، و«الفلسفة في مصر» من تأليف أحمد عبد الحليم عطية.

وشهدت الأيام الماضية من المعرض، توافد أعداد كبيرة من المصيفين، وأهالي دمياط على المعرض، وقدمت الهيئة مجموعة من الفعاليات المختلفة للأطفال في المعرض من بينها ورشة رسم وتلوين، وورشة إعادة تدوير، وورشة اشغال فنية بالورق، وورشة مسابقات ثقافية، وورشة السلم والثعبان وغيرها من الفعاليات المختلفة.

ويأتي معرض رأس البر للكتاب، في إطار خطة وزارة الثقافة، وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، بتحقيق فعلي للعدالة الثقافية في أقاليم مصر، وحرصها الشديد على إقامة معارض الكتب في المحافظات المصيفية خلال فصل الصيف بشكل خاص، وباقي محافظات الجمهورية بشكل عام.