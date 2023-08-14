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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الرائد في أولي مباريات الموسم الجديد

بنزيما
بنزيما

يستعد فريق اتحاد جدة السعودي تحت قيادة البرتغالي نونو سانتة لقص شريط مبارياته بالموسم الجديد من دروي روشن السعودي، عندما يلتقي مساء اليوم الإثنين، مع نظيره الرائد، والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله في بريد.

 

طارق حامد وحجازي يغيبان عن صفوف الاتحاد

يخوض فريق الاتحاد مباراة اليوم أمام الرائد بدون الثنائي المصري المحترف طراق حامد وأحمد حجازي، حيث استبعد سانتو لاعب الوسط المصري طارق حامد لعدم جاهزيته الكاملة بعد إصابته الأخيرة في الوجه، مع احتمالية مغادرته صفوف الفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، بجانب إصابة حجازي القوية ومتابعة برنامجه العلاجي.

 

تشكيل اتحاد جدة السعودي المتوقع لمواجهة الرائد الليلة

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود، فابينيو، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: كانتي، كورنادو، جوتا، رومارينهو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

 

موعد مباراة الاتحاد والرائد اليوم في الدوري السعودي

تقام مباراة الاتحاد والرائد في السادسة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على SSC1 SD.

 