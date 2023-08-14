الإيقاع بهارب محكوم عليه بالحبس 93 سنة

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (البحيرة – المنوفية) في ضبط كلٍ من (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة)، محكوم عليه بالحبس (84) سنة وكفالات مالية فى 168 حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى تهم "تبديد - شيكات".

ضبط أحد الأشخاص محكوم عليه بالحبس 93 سنة

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) محكوم عليه بالحبس (93) سنة وكفالات مالية فى عدد 91 حكم حبس جزئى بتهم "تبديد - مبانى".

وبمواجهتهما اعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.