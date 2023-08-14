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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بهارب محكوم عليه بالحبس 93 سنة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (البحيرة – المنوفية) في ضبط كلٍ من (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة)، محكوم عليه بالحبس (84) سنة وكفالات مالية فى 168 حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى تهم "تبديد - شيكات". 

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ضبط أحد الأشخاص محكوم عليه بالحبس 93 سنة 

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) محكوم عليه بالحبس (93) سنة وكفالات مالية فى عدد 91 حكم حبس جزئى بتهم "تبديد - مبانى". 

 

 وبمواجهتهما اعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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