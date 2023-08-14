ريال مدريد يُعلن ضم كيبا رسميًا

أعلن نادري ريال مدريد في بيان رسمي صباح اليوم الإثنين، تعاقده بشكل رسمي مع كيبا أريزابالاجا حارس فريق تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر ريال مدريد بيان رسمي عبر حسابه جاء كالتالي:

"توصل النادي إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن إعارة الحارس كيبا أريزابالاجا الذي ينضم إلى الفريق هذا الموسم حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

وأضاف: "خاض كيبا 5 مواسم مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي، وحصل هذا العام على جائزة أفضل تصد في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023".

وتابع: "كيبا حارس دولي مع منتخب إسبانيا، والذي توج بلقب دوري الأمم 2023، كما فاز أيضا بالبطولة الأوروبية تحت 19 عاما في عام 2012".

واختتم: "سيقام حفل تقديم كيبا كلاعب جديد في ريال مدريد، غدا الثلاثاء في المدينة الرياضية للنادي، وبعد ذلك سيظهر الحارس في مؤتمر صحفي".

كيبا

وجاء تعاقد ريال مدريد لضم مع كيبا عقب إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مران الخميس الماضي ليغيب 8 أشهر عن الفريق.