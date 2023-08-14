إصابة عامل في حريق نشب بشقته

أصيب عامل بحروق متفرقة في حريق نشب داخل شقته بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف إصابة عامل مالك الشقة بحروق جرى نقله إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين أن ماساً كهربائياً بإحدى الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.