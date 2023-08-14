تشيلسي يؤكد إعارة حارسه إلى ريال مدريد

أعلن نادي تشيلسي الأنجليزي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن انتقال حارسه الاسباني كيبا الى صفوف ريال مدريد الاسباني على سبيل الاعارة لمدة عام .

وقال النادي اللندني في بيان رسمي : تم الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد للانتقال كيبا اعارة لمدة عام لصفوف ريال مدريد ونتمنى له التوفيق.

وكان ريال مدريد قد طلب ضم كيبا على خليفة اصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي وابتعاده لنهاية الموسم الجاري.

يذكر ان ريال مدريد افتتح الدور الاسباني مساء السبت الماضي وحقق فوزا مهما على اتلتيك بيلباو بهدفين مقابل لاشيء.