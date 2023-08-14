عاجل
بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية 2023 غدًا بالمجموع| نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 (القائمة الكاملة) نتيجة تنسيق الجامعات 2023| 86.46% الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية عاجل.. الطب 91.34% وطب الأسنان 90.97%
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشيلسي يؤكد إعارة حارسه إلى ريال مدريد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن نادي تشيلسي الأنجليزي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن انتقال حارسه الاسباني كيبا الى صفوف ريال مدريد الاسباني على سبيل الاعارة لمدة عام .

وقال النادي اللندني في بيان رسمي : تم الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد للانتقال كيبا اعارة لمدة عام لصفوف ريال مدريد ونتمنى له التوفيق. 

وكان ريال مدريد قد طلب ضم كيبا على خليفة اصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي وابتعاده لنهاية الموسم الجاري. 

يذكر ان ريال مدريد افتتح الدور  الاسباني مساء السبت الماضي وحقق فوزا مهما على اتلتيك بيلباو بهدفين مقابل لاشيء.  