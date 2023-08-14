عاجل
بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية 2023 غدًا بالمجموع| نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 (القائمة الكاملة) نتيجة تنسيق الجامعات 2023| 86.46% الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية عاجل.. الطب 91.34% وطب الأسنان 90.97%
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد جدة يبدأ رحلة الدفاع علي اللقب الليلة بمواجهة الرائد

بنزيما
بنزيما

ساعات قليلة ويستهل فريق اتحاد جدة السعودي مشواره في مسابقة الدوري للموسم الجديد عندما يلتقي مساء اليوم الإثنين، مع نظيره الرائد، ضمن منافسات الجولة الأولي، والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله في بريد.

 

ويبحث فريق الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو عن بدأ رحلة الدفاع علي اللقب بعدما نجح في الموسم الماضي بالتتويج بآخر لقب من دوري روشن في ، بعدما جمع 72 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب الوصافة بـ5 نقاط.

 

موعد مباراة الاتحاد والرائد اليوم في الدوري السعودي

تقام مباراة الاتحاد والرائد في السادسة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على SSC1 SD.

 

طارق حامد وحجازي يغيبان عن صفوف الاتحاد

يخوض فريق الاتحاد مباراة اليوم أمام الرائد بدون الثنائي المصري المحترف طراق حامد وأحمد حجازي، حيث استبعد سانتو لاعب الوسط المصري طارق حامد لعدم جاهزيته الكاملة بعد إصابته الأخيرة في الوجه، مع احتمالية مغادرته صفوف الفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، بجانب إصابة حجازي القوية ومتابعة برنامجه العلاجي.

 

مواد متعلقة

تاوامبا يقود تشكيل التعاون لمواجهة الفتح في الدوري السعودي

القوة الضاربة تقود تشكيل الفتح لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

تشكيل مباراة الخليج والفيحاء في الجولة الأولى من الدوري السعودي

عبد الله الكعبي يرشح أفضل لاعبين في الدوري السعودي لهذا الموسم (خاص)