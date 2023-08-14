اتحاد جدة يبدأ رحلة الدفاع علي اللقب الليلة بمواجهة الرائد

ساعات قليلة ويستهل فريق اتحاد جدة السعودي مشواره في مسابقة الدوري للموسم الجديد عندما يلتقي مساء اليوم الإثنين، مع نظيره الرائد، ضمن منافسات الجولة الأولي، والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله في بريد.

ويبحث فريق الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو عن بدأ رحلة الدفاع علي اللقب بعدما نجح في الموسم الماضي بالتتويج بآخر لقب من دوري روشن في ، بعدما جمع 72 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب الوصافة بـ5 نقاط.

موعد مباراة الاتحاد والرائد اليوم في الدوري السعودي

تقام مباراة الاتحاد والرائد في السادسة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على SSC1 SD.

طارق حامد وحجازي يغيبان عن صفوف الاتحاد

يخوض فريق الاتحاد مباراة اليوم أمام الرائد بدون الثنائي المصري المحترف طراق حامد وأحمد حجازي، حيث استبعد سانتو لاعب الوسط المصري طارق حامد لعدم جاهزيته الكاملة بعد إصابته الأخيرة في الوجه، مع احتمالية مغادرته صفوف الفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، بجانب إصابة حجازي القوية ومتابعة برنامجه العلاجي.