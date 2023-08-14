عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات بنها، عامل بورشة كاوتش ، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من سائق تحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

تحت تهديد السلاح..المشدد 3 سنوات لعامل سرق 1500 جنيه من سائق بطوخ

جاء الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7091 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 646 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ج ا"، عامل بورشة كاوتش"، سرق المبلغ المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "سلامة م ا"، سائق، بأنه وحال استقلال المتهم رفقة المجني عليه سيارته الميكروباص أشهر المتهم في مواجهته سلاح أبيض "سكين" محل التهمة التالية، مهددا بها إياه واستطاع بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المبلغ المالي على النحو المبين بالأوراق، كما أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

تفاصيل الواقعة

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أن المتهم استوقف المجني عليه الذي يعمل سائقا على سيارة ميكروباص، وأثناء سيره بطريق بلتان- كوم الأطرون بدائرة مركز طوخ، وركب إلى جواره بالمقعد الأمامي، وأثناء سيره أشهر المتهم سلاح أبيض "سكين" في وجه المجني عليه، وحصل منه على مبلغ 1500 جنيها، وطلب منه الانتظار على جانب الطريق ونزل من السيارة، وأثناء ذلك استنجد المجني عليه بالأهالي الذين قاموا بالإمساك به، والتوجه به لمركز الشرطة لتحرير محضر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح المضبوط، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

السيطرة علي حريق مخزن للمواد الغذائية بالخانكة

كماسيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، على حريق بأحد مخازن المواد الغذائية بعزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة، دون خسائر بشرية.

وتلقي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن بالخانكة ، وبالمعاينة تبين نشوب الحريق في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا حيث تم الدفع بـ 6 سيارات حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

وتبين أن المكان مكون من أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة حوالي ١٢٠٠ متر.

ومن الجدير بالذكر ان غرفة الازمات والطواري بمحافظة القليوبية قد تلقت بلاغ يفيد بوجود حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة في تمام الساعة 6 صباحا اليوم الاثنين الموافق 14 اغسطس 2023 وقد قامت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بدفع ٦ سياره اطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق