ثأر منذ 5 سنوات.. تفاصيل إنهاء حياة عامل بطلق ناري في أطفيح

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات مقتل عامل بطلقات نارية بمنطقة نفق أطفيح، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ثأراً من المجني عليه لقيامه قبل 5 سنوات بقتل أحد أقارب المتهم في مشاجرة.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إطلاق نار بنفق أطفيح بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم التقابل مع أحد الأشخاص في العقد الثالث من عمره يعمل مبيض محارة أفاد بأنه أثناء سيره بدراجة نارية موتوسيكل قيادة خاله، فوجئ باقتراب سيارة ملاكي منهما والاصطدام به وانقلاب الموتوسيكل، وأضاف المبلغ بترجل قائد السيارة الملاكي وإطلاق الرصاص من سلاح ناري تجاه خاله مما تسبب في مصرعه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خصومة ثأرية، وقيام المجني عليه بقتل أحد أقارب المتهم في مشاجرة منذ 5 سنوات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حينها ضد المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه والسلاح الناري المستخدم في الجريمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ولع فيهم بالبنزين.. ننشر تفاصيل حادث مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تكثيف جهودها لكشف تفاصيل واقعة مقتل 3 أشخاص حرقا واصابة 9 آخرين بأحد العقارات بمنطقة عين شمس بسبب الميراث.



وأضحت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بأن المتهم يعمل سائق، واستغل نوم الضحايا وبدء فى سكب البنزين على الشقة، وانتقم من أقاربه بخطة شيطانية بقتل حرقاً عبر شراء كمية من البنزين من أحد محطات الوقود وتسلل ليلاً الى الشقة وسكب البنزين واشعل النيران وفر هارباً.

وتسببت النيران فى مقتل 3 أشخاص بينما قامت سيدة بالقفز من البلكونة واصيبت بكسور وتسببت النيران فى أصابة 8 أشخاص باختناقات وتم علاجهم .

بداية الواقعة



بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم الي المستشفى لتلقى العلاج، وبعمل التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد المخازن برأس غارب



سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة رأس غارب جنوب محافظة البحر الأحمر على حريق شب بأحد المخازن بالمدينة، دون حدوث أى إصابات بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان مدير أمن البحر الأحمر تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حريق بمخزن أدوات منزلية بمدينة رأس غارب.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وأتم رجال الحماية المدنية عمل التبريد لموقع الحريق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق

نزيف الأسفلت.. مصرع وإصابة 26 شخصًا في حوادث الطرق اليوم



شهدت الطرق السريعة اليوم الأحد، حوادث تصادم أسفرت عن مصرع وإصابة 26 شخصًا، ليستمر بذلك مسلسل نزيف الأسفلت في عرض حلقاته اليومية.

حوادث أطفيح:

لقي شخص مصرعه صباح اليوم الأحد وأصيب 4 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوي أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من أطفيح تجاه العياط وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مروري، وتبين وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، اثر إنقلاب سيارة، وتم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفاة طالب وإصابة سائق في انقلاب ميكروباص في أطفيح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص ووجود متوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة قسم شرطة أطفيح.

رجال المباحث انتقلوا إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلاب ونتج عنه وفاة طالب 16 سنة وإصابة السائق 25 سنة بجروح وكسور متفرقة بالجسم، تم نقلهما إلى المستشفى.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.