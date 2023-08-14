المشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين بسرقة كابلات كهربائية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، بائع خضار و3 عاطلين، بينهم سيدة، بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لإدانتهم في القضية رقم 1982 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1574 لسنة 2023 جنايات كلي جنوب الزقازيق، بالاشتراك فيما بينهم بسرقة كابلات نحاسية مملوكة لإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة كل من: "حمدي. ع. م " 30 عاما، بائع خضار، و"علي. ك. ع"، و"حسام. م. ن"، و"نهى. م. ع" 28 عاما ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بسرقة كابلات نحاسية مملوكة لدى إحدى الشركات بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين من الأول إلى الثالث، بأن تمكنوا من سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة " كابلات نحاسية"، والتي كان يحرسها المجني عليه "شعبان. م. ع"، والمملوكة لإحدى الشركات، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.

وأفاد أمر الإحالة، بأن المتهمين قد شدوا وثاق المجني عليه وهددوه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، وكان ذلك ليلًا عن طريق كسر من الخارج، وسرقوا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه بنفس الوسيلة القسرية، فيما اشتركت المتهمة الرابعة بطريق المساعدة مع المتهمين بأن أمدتهم بالسيارة الرقيمة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.