شبانة: محمد عبد الشافي يفكر في التراجع عن الاعتزال

كشف الإعلامي محمد شبانة تطورات في قرار كابتن نادي الزمالك محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق بشأن إعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم المنقضي.

وتحدث شبانه عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان محمد عبد الشافي يفكر في التراجع عن قرار اعتزاله وتأجيله لفترة قادمة.

وأضاف شبانة ان قرار اللاعب جاء بعد أزمة وقف القيد والتي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

واختتم شبانة قائلا : النادي قيد اللاعب بالفعل في القائمة الأولى ، رغم توجيه الشكر له عبر الصفحات الرسمية للزمالك الأيام الماضية.

في سياق متصل يواصل النجم الدولي المصري محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك برنامجه التأهيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيدًا للعودة للمشاركة مع الفارس الأبيض في الموسم المقبل 2023-2024.

كان محمود حمدي الونش قد أجرى عملية الرباط الصليبي في أحد المستشفيات الكبرى في مدينة ميونخ الألمانية، ثم انتقل بعدها المدافع إلى الإمارات لاستكمال برنامجه التأهيلي والعلاجي قبل العودة للقاهرة.

من المقرر ووفقًا للتقارير الطبية للاعب فإنه سيخوض فترة تأهيل وتدريب لمدة تتراوح من 45 إلى 60 يومًا، على أن يعود بعدها للقاهرة للمشاركة مع الفريق بشكل رسمي في المران الجماعي.

كان الوش قد تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع الزمالك خلال مواجهة نادي الإسماعيلي، ببطولة الدوري الممتاز عن مواجهات الموسم الماضي، وعانى اللاعب من إصابة قوية بقطع في أوتار الركبة اليمنى.