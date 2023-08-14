حلمي عبد الباقي وكيلا لنقابة المهن الموسيقية

أعلنت نقابة الموسيقيين تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان حيث تولى الفنان حلمي عبد الباقي مسئولية وكيل النقابة، وكذلك المايسترو محمد أبو اليزيد.

بينما تولت الفنانة نادية مصطفى العلاقات العامة الوزارات والكيانات واللجنة الاجتماعية والإسكان.

وكان تحدث الفنان حلمي عبد الباقي عن الأزمات التي واجهت نقابة الموسيقيين الفترة الماضية، وعلاقته بالفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترات السابقة، أكدت وجود مخالفات مالية، وهو ما استدعى إحالة الأمر برمته للتحقيق من خلال الجهات الرسمية.

وكشف حلمي عبد الباقي باكيا خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامج “بالخط العريض” على فضائية الحياة، مساء اليوم الجمعة عن كواليس اعتزاله الفن والغناء في الكباريهات، والتي اعتبرها فترة عصيبة في حياته، معقبا: "محدش كان مصدق إني أعيش فترة محتاج.. معرفش بقولك الكلام ده ليه؟.

وأضاف حلمي عبدالباقي: "قررت الغناء في الملاهي الليلية والكباريهات علشان أعرف أصرف واعمل أغاني على حسابي وتكون متكلفة، وبعدها خسرت كل فلوسي في البورصة وحجيت.. روحت سألت شيخ إزاي أغسل فلوسي، ومراتي وقفت جنبي في كل تلك الأمور.

وتابع حلمي عبد الباقي: “ أصدقائي اكتشفوا موهبتي، وعلمت نفسي بنفسي من خلال الموسيقيين الذين عملت معهم، لأنني لم أكن دارسا للموسيقى بشكل أكاديمي، مضيفا: ”الفنان القدير محمد العزبي شجعني على الغناء، وأنا لا أعتبر نفسي محترفا في الغناء، وإنما أمارس الفن بروح الهواية.

وكشف عبد الباقي عن الأغاني الأقرب إلى قلبه موضحا أنه يميل إلى الأغاني الحزينة، حتى أن البعض كان يسخر منه، ويسأله انت خدت بومبة؟".

أكد الفنان حلمي عبد الباقي أن جيل التسعينات كان محظوظا ومظلوما في نفس الوقت، موضحا أنه كان جيلا غنيا بالموسيقى والأغاني والنجوم، ولكنهم لم ينالوا حقهم من الشهرة.

وكان اطلق الفنان حلمي عبد الباقي أحدث إصداراته الغنائية وتحمل اسم " ظلموك يا غالي"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

ظلموك يا غالي

" ظلموك يا غالي" من كلمات زياد حسن، ألحان عمر عادل وتوزيع أسامة سعيد.

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أحدث الإصدارات الغنائية لحلمي عبدالباقي:

طرح الفنان حلمي عبدالباقي أحدث أغانيه أخيرًا، التي تحمل اسم" بعتذرلك"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كلمات: إبراهيم محمد، ألحان: إسلام عاطف، وتوزيع: أسامة سعيد.

تقول كلماتها: "بعتذرلك بعتذرلك اني سيبتك بعد ما اتعلقتي بيا بعترفلك كنتي مكسب واتقلب بخسارة

ليا بعتذرلك انتي سيبتك كنتي ونسي في عز سهري كنتي واقفه سنين في ضهري

مهما لفيت مش هلاقي جزء من خوفك عليا مش كفاية عليكي اقولك اني اسف الف مرة.

حلمي عبدالباقي

قلت من غيرك حياتي حلوة بس لقيتها مرة عارف اني مهما هحكي الندم هيبان في ضحكي انتي فرصة وصعب تيجي في الحياة غير بس مرة عشت بعدك اني الاقي حد يشبهلك في حاجة بس طبعا مش هلاقي من ملامحك اي حاجة اعتراف مني باني سبت عمري.

يجري مني واني مكسوف حتى مني والقرار خدته بسذاجة مش كفاية عليكي اقولك

اني اسف الف مرة قلت من غيرك حياتي حلوة بس لقيتها مرة عارف اني

مهما هحكي الندم هيبان في ضحكي انتي

فرصة وصعب تيجي في الحياة غير بس مرة مش كفاية عليكي اقولك اني اسف الف مرة قلت من غيرك حياتي حلوة بس لقيتها مرة".

وكان حرص الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، على كشف تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا.

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وقال حلمى عبد الباقى فى تصريحات صحفية إن الموسيقار حلمى بكر حالته مستقرة، وهو الان فى المستشفى يتلقى العلاج اللازم بعد تورم قدمه، لكن وظائف الجسم عادت تعمل بشكل طبيعى .

حلمي عبد الباقي

وكان وجه الموسيقار حلمى بكر رسالة إلى محبيه من على فراش العناية المركزة، قائلًا: "ادعولى أقوم بالسلامة وبشكر الناس الجميلة اللى سألت عنى".

وحرص حلمى بكر، على توجيه الشكر لمجلس نقابة الموسيقين ونقيبها مصطفى كامل، وذلك لوقوفهم بجانبه في هذه المحنة.