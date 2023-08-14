محافظ أسيوط: إحلال وتجديد الأثاث المدرسي بالمراكز والقرى قبل بدء الدراسة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن وصول 7460 تختة مدرسية من هيئة الأبنية التعليمية جاري توزيعها على الإدارات التعليمية بالمراكز والأحياء لإحلال وتجديد الأثاث لبعض المدارس بمراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة طبقًا للاحتياج ضمن خطة المحافظة لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب وخلق مناخ تعليمي جيد وتوفير كافة سبل الراحة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب للوصول إلى تعليم جيد وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة.



وأوضح المحافظ إنه تم خلال اللقاء استعراض الخطة السنوية لهيئة الابنية التعليمية لصيانة المدارس بقرى ومراكز المحافظة وإحلال وتجديد الأثاث المدرسي حيث تم التنسيق مع الهيئة لتوفير التخت المدرسية لتوزيعها على بعض المدارس بالادارات التعليمية المختلفة بمراكز المحافظة لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بتجهيز المدارس وتوفير كافة الاحتياجات للمباني التعليمية وصيانتها وتطوير العملية التعليمية في ضوء خطة علمية ضمن أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة وما تشهده من نهضة تعليمية غير مسبوقة.

محافظ أسيوط عملية إحلال وتجديد الأثاث المدرسي بالمراكز والقرى قبل بدء الدراسة