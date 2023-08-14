تخريج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن كلية الفنون الجميلة لها دور مهم في إعداد خريج متميز في الفنون الجميلة، ومبدع، وقادر على المنافسة في المجالات الفنية التشكيلية، والعلمية، والتكنولوجية، والإنسانية، وقادر على تلبية احتياجات البيئة المحلية، والعالمية، وتنمية الحس الابتكاري، والجمالي.

لافتا إلى أهمية الفنون الجميلة في الحياة، ودورها الإيجابي في تنمية المجتمع، ولما تحمله القوى الناعمة من فكر له دور مهم في إثراء العقل، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع؛ وذلك بتقديم أعمال إبداعية، وتثقيفية تربط بين التخصصات العلمية المختلفة التى تضمها الكلية، والتراث الثقافي؛ مما يعزز قيم المواطنة، والانتماء.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، بأبناء الكلية المتميزين القادرين على المنافسة في المجالات الفنية المختلفة، متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم العملية، والحصول على أفضل الفرص في سوق العمل المصري والعالمي.

من جانبه، وجه الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، التحية للخريجين وأسرهم على مابذلوه خلال سنوات الدراسة من جهد بمساعدة أساتذتهم في الكلية ؛ حتى وصلوا إلى هذه المرحلة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مستقبلهم، مؤكداً اعتزاز إدارة الجامعة بكلية الفنون الجميلة، وأقسامها المتميزة، وعلى حرص الجامعة على الاستمرار في تقديم كافة صور الدعم لطلابها، وخريجيها؛ لتحقيق أقصى درجات النجاح الذي يطمحون إليه في حياتهم العملية.

جدير بالذكر، أن كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، نظمت حفل تخرج الدفعة الثالثة ، والذى شهد تقديم دروع التكريم للدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، ونائبيه الدكتور أحمد عبد المولى، والدكتور محمود عبد العليم، ولعميد الكلية، ووكلائها، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ونقيب المهندسين، إلى جانب تكريم الطلاب المتفوقين، وتسليم دروع التخرج للدفعة الثالثة من خريجي الكلية

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة

جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة