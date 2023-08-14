عاجل
البرهان: السودان يئن تحت وطأة ظروف معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة السيسي يستقبل اليوم ملك الأردن بمطار العلمين الجديد (عاجل) نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى (بث مباشر) شرايين تنمية .. الآف فرص العمل للشباب في القطار الكهربائي السريع
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة لص السيارات في المعادي إلى المحاكمة

محكمة
محكمة

قررت النيابة العامة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة السيارات بمنطقة المعادى، فيما طالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المعادى، بسرعة التحريات عن المتهم للوقوف على نشاطه واستكمال التحقيقات.

 

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة موظفة لسرقتها بحدائق القبة

غدًا.. محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترف بارتكاب وقائع سرقة، أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشادهمـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

مواد متعلقة

حبس المتهم بحرق شقيقته وأولادها في عين شمس

تأجيل محاكمة صاحب كلب عقر شخص في منطقة حساسة

اليوم.. إعادة محاكمة 14 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

اليوم.. محاكمة مرتضى منصور في اتهامه بسب محمود الخطيب

أولي جلسات محاكمة مدرس بتهمة تهديد وابتزاز موظفة بصور وفيديوهات بالعياط ..غدًا

"عقره كلب شرس".. محاكمة المتهم بإصابة مواطن