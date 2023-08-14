سقوط مستريح تجارة تعبئة المواد الغذائية بطما في قبضة الأموال العامة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج من إلقاء القبض على حاصل على بكالوريوس تجارة لقيامه بالنصب على 10 مواطنين والاستيلاء منهم على ستة ملايين جنيه بزعم توظيفها فـي مجال تعبئة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي استولى عليها .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز طما من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ "ماجد . س . ب . ح" 37 سنة طبيب وعدد " 9 " آخرين مقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من "عاطف . ه . م . م" 37 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة ومقيم بناحية دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "5.980.000" خمسة مليون وتسعمائة وثمانون ألف جنيه لتوظيفها وإستثمارها في مجال تجارة تعبئة المواد الغذائية من خلال الشركة خاصته 0 مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر " 10 % " إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد .





عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .





تم التحفظ على المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.