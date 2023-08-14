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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث.. ونريد جيشا واحدا

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

 

قال الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنّ السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث، موضحا أننا نريد جيشًا واحدًا خاليًا من أي تشوهات تهدد الأمن الوطني السوداني مستقبلًا.

 

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وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "اكسترا نيوز": "القوات المسلحة السودانية ستقف مع الشعب وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لاختيار الشعب لمن يحكمه، مشيرًا إلى أننا سنحتفل بالنصر على التمرد قريبًا جدًا، وأن نحافظ على هذا البلد وشعبه".

 

وشدد الفريق البرهان على أن القوات المسلحة السودانية تؤيد دولة القانون وستظل على عهدها وتسعي إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الوطن، وسنواصل معا مسيرة البناء.

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