الكشف على 1452 حالة فى قافلة طبية بقرية السعيدية بالفيوم

نفذت ادارة القوافل فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور احمد اللباد - مدير الادارة قافلة طبية مجانية بقرية السعيدية التابعة لمركز سنورس على مدار يومين.

تأتى القافلة بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وضمن مبادرة 100 يوم صحة وبرعاية الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم وتحت اشراف الدكتور/حاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم .

وبلغ اجمالي عدد المرضى الذين تم الكشف الطبي عليهم 1452 حالة وتم تحويل 6 منهم لاستكمال العلاج بالمستشفيات , كما تم عمل فحوصات معملية واشعة لهم 129 ,بينما كان عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 108 حالة,

وقد حضر ندوات التثقيف الصحى 196 مواطن ومن المقرر ان تكون القافلة القادمة بقرية منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم يومى الاربعاء والخميس القادمين 16 و17 اغسطس,

تدريب الاطباء

كانت ادارة الرعاية الاساسية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة نيفين شعبان -مدير الادارة قد قامت بتدريب ١٥ طبيب و١٠ تمريض من وحدات مبادرة "قلبك امانة " التسعة علي استخدام جهاز رسم القلب لمدة يوم واحد وسوف يتبعه تدريب عملي في مستشفى الفيوم العام وذلك برعاية الدكتورحاتم جمال الدين- وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

قام بالتدريب الدكتور احمد رشوان -استشارى الرعاية المركزة والقسطرة التداخلية ورئيس اقسام الرعاية بمستشفى الفيوم العام , قام بشرح رسم القلب الطبيعى والاختلافات فى رسم القلب و كيفية تركيب جهاز رسم القلب وكيفية قراءة رسم القلب وتشخيص جلطات القلب وقصور الشرايين التاجية والتعامل مع حالات الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم سريعا وفق المبادرة .

كما تحدثت الدكتورة مي مخلوف اخصائي طب اسرة ومدرب زمالة طب الاسرة ومنسق مبادرة قلبك امانة عن اهمية المبادرة ودورهم فى اماكن العمل وآليات التطبيق فى المراكز والوحدات التى تنفذ فيها المبادرة واقيم التدريب بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية بحضور

الدكتورة رضا تاج -اخصائي الباطنة بادارة الرعاية الاساسية بالمديرية ومنسق مبادرة" قلبك امانة".

ومن الجدير بالذكر ان المبادرة قد بدأت فى شهر فبراير الماضى فى 9 وحدات هى :مركز طبى كيمان فارس -بادارة البندر ووحدتى العزب ومنشأة عبدالله بادارة المركز ومركز طبى سنهور القبلية بادارة سنورس ومركز طبى الغرق بادارة اطسا والمركز المتميز بالشواشنة بادارة يوسف الصديق ومركز طبى ابو جنشو و وحدة النصارية بادارة ابشواى والمركز المتميز بسرسنا بادارة طامية.

3

8

44

55

66