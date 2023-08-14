آثار البلاستيك أحادي الاستخدام على البيئة.. ندوة لشباب ورياضة قنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، ندوة بعنوان آثار البلاستيك أحادي الاستخدام على البيئة "لا للبلاستيك بقنا" حاضر بها المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية لجهاز شؤون البيئة فرع قنا.

وتناول اللقاء الحديث عن نشأت البلاستيك أحادى الاستخدام وأضراره والحلول من البدائل الصديقة للبيئة و دور وزارة البيئة فى الحد من استخداماته بالتعاون بين جهاز شؤون البيئة فرع قنا ومركز إعلام قنا.

كما شهد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، انطلاق فعاليات حملة تطهير شاطئ نهر النيل بمدينة قنا، تحت شعار "لا للبلاستيك للحد من استهلاك البلاستك أحادي الاستخدام" والتى أقيمت بنادي قنا الرياضي بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة ومركز إعلام قنا ومديرية الشباب والرياضة بحضور شعبة جماعة البيئة.

وذلك بحضور الدكتورة هدى سعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا والمهندس محمد نصر، مدير عام البيئة، والمهندس الحسين محمد، مدير فرع جهاز شؤون البيئة بقنا، وطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وياسر عبدالموجود، مدير جمعية تنمية المجتمع بدندرة والمنسق المحلي لمنتدى التنمية المستدامة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذه جيهان حنفي، وكيل الإدارة المركزية لتنمية النشء، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مصطفى حسين أبوجبل، مدير مديرية الشباب والرياضه بقنا، ومحمدعبد الرحيم عرفة الوكيل الشبابي.