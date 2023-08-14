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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة توعوية عن المشكلة السكانية بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، قيام مركز شباب ابوفليو بتنظيم ندوة عن المشكلة السكانية للشباب ، وذلك تفعيلا واستمرارا لمبادرة صيف شبابنا بمراكز شباب مصر،  حيث تناول اللقاء الزيادة السكانية وآثارها على التنمية .

وكذلك الآثار الإجتماعية للمشكلة السكانية، وكيفية التغلب على الزيادة السكانية ، وسرد المحاضر مخاطر المشكلة السكانية وكيف انها تلتهم معدلات النمو الإقتصادي ، كما أنها تعد مفرخة للبطالة ، ودور الدولة المصرية في الحد من المشكلة السكانية ، بتنظيم الأسرة والتحذير من مخاطر الزواج المبكر ، ودور المساجد والكنائس في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية ، وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدني والمدارس التعليمية بمختلف مراحلها.

شارك بالندوة  شاب ورواد مركز الشباب ، وفى سياق آخر ، نفذ مركز شباب ابو فليو ايضا ختام فعاليات دورة تنس طاوله للطلائع ، ضمن خطة نشاط  شهر اغسطس 2023 ، وشارك  بالدورة الرياضية  18 لاعبا ، وتم توزيع جوائز على الفائزين .

 ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات  مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير ادارة شباب المنيا