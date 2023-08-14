ندوة توعوية عن المشكلة السكانية بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، قيام مركز شباب ابوفليو بتنظيم ندوة عن المشكلة السكانية للشباب ، وذلك تفعيلا واستمرارا لمبادرة صيف شبابنا بمراكز شباب مصر، حيث تناول اللقاء الزيادة السكانية وآثارها على التنمية .

وكذلك الآثار الإجتماعية للمشكلة السكانية، وكيفية التغلب على الزيادة السكانية ، وسرد المحاضر مخاطر المشكلة السكانية وكيف انها تلتهم معدلات النمو الإقتصادي ، كما أنها تعد مفرخة للبطالة ، ودور الدولة المصرية في الحد من المشكلة السكانية ، بتنظيم الأسرة والتحذير من مخاطر الزواج المبكر ، ودور المساجد والكنائس في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية ، وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدني والمدارس التعليمية بمختلف مراحلها.

شارك بالندوة شاب ورواد مركز الشباب ، وفى سياق آخر ، نفذ مركز شباب ابو فليو ايضا ختام فعاليات دورة تنس طاوله للطلائع ، ضمن خطة نشاط شهر اغسطس 2023 ، وشارك بالدورة الرياضية 18 لاعبا ، وتم توزيع جوائز على الفائزين .

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير ادارة شباب المنيا