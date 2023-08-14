ضبط شقيقين مزقا جسدي بعضهما بسبب خلافات أسرية بالبلينا

شهدت قرية الحلافي دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين شقيقين بسبب خلافات أسرية بينهما نتج عنها إصابة الأول بجرح قطعي بمنتصف الصدر والآخر بجرح قطعي باليد اليمنى وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الحلافي دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من : طرف أول "مأمون . ف . ت . ع" 32 سنة مزارع مصاباً بجرح قطعي بمنتصف الصدر وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي .

وطرف ثان " بدر . ف . ت . ع" 35 سنة سائق [ شقيق الطرف الأول ] مصاباً بجرح قطعي باليد اليمني وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض " سكين " وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض " سكين " وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات أسرية فيما بينهما .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .