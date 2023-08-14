نفذت مديريه الشباب والرياضه باسيوط بالتعاون مع جهاز شؤون البيئه سلسله ندوات توعويه حول التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثرة على الصحه والبيئه ،وكذلك الحفاظ على نهر النيل من التلوث لرفع الوعي البيئي لدى الشباب بالقضايا البيئيه والمشاركه الفعاله في حمايه ونظافة البيئه

وذلك بمشاركه اكثر من 50 شاب وفتاه داخل مراكز شباب (الهدايا ،الحواتكه، الفيما، ساحل سليم)

اكد المحاضرين على ضرورة تضافر الجهود لمواجهه التغيرات المناخيه الناتجه عن التلوث البيئي وكذلك الحث على إعاده تدوير المخلفات بدلا من حرقها والفصل من المنبع والإستفادة منها مره اخرى

تهدف الندوه الى زياده وعي الشباب بالمشكلات البيئيه المحيطه بهم باعتبار ان الشباب هم طاقه المجتمع القادره على احداث التغيير في مجتمعاتهم وفيما من حولهم ٠

رياضة اسيوط يقيم ندوة بعنوان "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثره"

رياضة اسيوط يقيم ندوة بعنوان "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثره"

رياضة اسيوط يقيم ندوة بعنوان "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثره"

رياضة اسيوط يقيم ندوة بعنوان "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثره"

رياضة اسيوط يقيم ندوة بعنوان "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثره"